vor 2 Stunden Ispringen (Enzkreis) Einfach weitergefahren: Fußgängerin von Pkw gestreift

Von einem Pkw angefahren wurde am Freitagvormittag um 9.55 Uhr eine 24 Jahre alte Frau in der Turnstraße in Ispringen (Enzkreis). Aktuell sucht der Verkehrsunfalldienst Pforzheim nach Zeugen.