Nachdem sie sämtliche Schränke und Kommoden durchwühlt hatten, entkamen die Einbrecher mit noch unbekannter Beute. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Am Samstagabend war ein Langfinger gerade dabei die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Siedlungstraße in Pforzheim Büchenbronn aufzuhebeln, als er gegen 20.45 Uhr von einer Nachbarin dabei beobachtet wurde. Nachdem der jüngere Täter dies bemerkt hatte, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete im Schutz der Dunkelheit unerkannt. An Türen und Fenstern entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.