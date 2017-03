vor 33 Minuten Pforzheim Einbruch mit 1,7 Promille: Polizei schnappt betrunkenen Dieb

Am Dienstagmorgen konnte die Polizei einen 25 Jahre alten Mann nach einem Einbruch in eine Untergeschosswohnung in der Hohenstaufenstraße in Pforzheim festnehmen. Das teilt sie in einer Pressemeldung mit.