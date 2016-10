Anzeige

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der in der Nacht zum Donnerstag zwischen 23 Uhr und 8.30 Uhr in eine Lernstiftung der Maximilianstraße verübt wurde. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Unbekannte Täter waren von der an der Frankstraße liegenden Gebäuderückseite durch ein Fenster in etwa 3,5 Metern Höhe zunächst in die Umkleideräume eingestiegen.

Im Empfangsraum brachen die Diebe eine Schublade auf und stahlen aus einer Geldkassette mehrere hundert Euro Spendengelder. Es entstand allein ein Aufbruchschaden in Höhe von 800 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231/186-3311 entgegen.