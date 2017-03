Für mehrere hundert Euro Beute haben Einbrecher in der Dienstagnacht zwei Firmen in Pforzheim aufgebrochen. Der entstandene Sachschaden ist dabei höher, als der Diebstahlsschaden.

Wie der Polizei im Laufe des Dienstags bekannt wurde, drangen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in zwei Firmen innerhalb eines Gebäudekomplexes in der Durlacher Straße in Pforzheim ein. Den Ermittlungen nach wurde lediglich bei einem der beiden Einbrüche etwas entwendet.

Zwischen 17.15 und 9 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Türe Zutritt zu einem im Erdgeschoss gelegenen Versicherungsbüro und durchsuchten sämtliche Räume. Da nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet wurde blieb es bei Sachschäden durch das Eindringen.

Etwa im gleichen Zeitraum und innerhalb desselben Gebäudes brachen die Täter zudem in ein Restaurant im ersten Obergeschoss ein. Neben einer Münzgeldkasse erbeuteten sie einen Geldbeutel. Mit mehreren hundert Euro liegt der Sachschaden in etwa der gleichen Höhe wie der Diebstahlsschaden.