12.06.2017 06:35 Neuenbürg Ein Toter und mehrere Schwerverletzte bei Unfällen nahe Pforzheim

Zwei Motorradunfälle an fast der selben Stelle: In der Nähe von Pforzheim sind am Sonntagnachmittag ein Mensch getötet und mehrere weitere schwer verletzt worden. Eine Motorradfahrerin schwebte in Lebensgefahr.