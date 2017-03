vor 1 Stunde Mühlacker Ein Toter und drei Verletzte bei Autounfall im Enzkreis

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Mühlacker im Enzkreis getötet worden. Der junge Mann fuhr mit seinem Wagen in einer Kurve zu weit nach links und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Er starb am Mittwochabend noch an der Unfallstelle.