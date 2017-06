vor 31 Minuten Neuenbürg E-Bike-Ladegerät explodiert: Zwei Leichtverletzte durch Brand im Enzkreis

In einem Wohnhaus in Neuenbürg ist am Dienstagabend ein Ladegerät eines E-Bikes explodiert. Dabei erlitten zwei Personen durch die starke Rauchentwicklung eine Rauchgasvergiftung.