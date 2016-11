Anzeige

Insgesamt fünf Mobiltelefone wurden in der Nacht zum Dienstag aus der Auslage eines Handyladens in der Bahnhofstraße gestohlen. Zunächst schlug eine unbekannte Person mit einem Hammer gegen 1.45 Uhr ein Loch in die Schaufensterscheibe und nahm ein Mobiltelefon aus der Auslage.

Um 4.13 Uhr und 4.28 Uhr wurden durch die Öffnung jeweils zwei weitere Smartphones gestohlen. Bei den Geräten handelt es sich um drei IPhone 7, ein IPhone SE und IPhone 6S. Die Tathandlungen wurden durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231-1863211.