vor 5 Stunden Pforzheim Dachstuhlbrand in Pforzheim: 70.000 Euro Schaden nach technischem Defekt

In der Pforzheimer Erbprinzenstraße ist es am frühen Freitagmittag zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Das berichtet die Polizei in einer ersten Meldung an die Presse. Personen sollen allerdings nicht mehr in Gefahr sein.