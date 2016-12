Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es am Mittwochvormittag auf der B10 zwischen Mühlacker und Illingen zu einem Unfall mit zwei Verletzten und einem Sachschaden von über 50.000 Euro.

Nach den Feststellungen des örtlichen Polizeireviers hatte ein in Richtung Osten fahrender Audi-Fahrer gegen 11.30 Uhr an der Fuchsensteige nach rechts in Richtung Lomersheim abbiegen wollen und hierzu offenbar in Richtung des Linksabbiegestreifens ausgeholt.

Da ein nachfolgender Skoda-Fahrer das Manöver als Linksabbiegen interpretierte und rechts an dem Wagen vorbeiziehen wollte, kam es mit solcher Wucht zum Zusammenprall, dass der Skoda auf dem Dach landete. Der Fahrer des Skodas erlitt Verletzungen von noch unbekanntem Ausmaß und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Audi-Fahrer der lediglich leichte Blessuren an der Hand erlitt, musste sich nach einem Alkoholtest von knapp 0,8 Promille einer Blutentnahme unterziehen und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden; da sie nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt.

Wegen des Unfalles war die Fuchsensteige bis gegen 13.15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr auf der B10 konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.