vor 28 Minuten Knittlingen Chemikalien-Unfall: Giftige Dämpfe treten in Dreherei im Enzkreis aus

In einer Dreherei in Knittlingen ist es am Freitagmorgen beim Beizen von Drehteilen zu einer heftigen chemischen Reaktion gekommen. Dabei bildeten sich in den beiden Fässern Löcher, aus denen die Beize austrat. Das berichtet die Karlsruher Polizei.