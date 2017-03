vor 1 Stunde Nagold Chemikalie an Berufsschule in Nagold: "Schlechter Scherz" vermutet

Der Austritt einer Chemikalie am Berufsschulzentrum in Nagold (Landkreis Calw) soll nach Angaben der Polizei ein "schlechter Scherz" gewesen sein. Dies teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit - ohne nähere Angaben dazu.