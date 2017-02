vor 16 Stunden Neuhausen Brutaler Raubüberfall auf schlafendes Ehepaar im Enzkreis

Ein älteres Ehepaar ist in der Nacht zu Donnerstag Opfer eines brutalen Raubüberfalls im eigenen Haus geworden. Drei Männer seien in Neuhausen im Enzkreis durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen und hätten ihre Opfer im Schlaf überrascht, teilte die Polizei in Karlsruhe mit.