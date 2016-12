Die Karlsruhe Polizei hat die Brandursache für das Feuer am Wochenende in einem Pforzheimer Busdepot geklärt: eine größere Menge Laub. Endgültig sicher ist diese Ursache allerdings noch nicht.

Nach einem Brand von sechs Bussen in einem Depot in der Blücherstraße am frühen Samstagmorgen ist inzwischen ein Sachverständiger in die Ermittlungen miteinbezogen worden. Gemeinsam mit Beamten des Kriminalkommissariats Pforzheim wurden die Busse von ihm technisch begutachtet.

Vermutlich war das Abgasrohr der Standheizung eines Busses ursächlich für das Feuer. Der Bus war über einer größeren Menge von Laub abgestellt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die heißen Abgase der Standheizung das trockene Laub unter dem Bus entzündet haben und sich der Brand anschließend vom Fahrzeugheck auf die danebenstehenden Busse ausgebreitet hat. Um die Brandursache aber endgültig bestimmen zu können, muss der Unterboden des Busses im Rahmen der Bergung nochmals genauer überprüft werden.