21.12.2016 14:38 Niefern-Öschelbronn Brandstiftung mit Feuerwerk: Jugendliche zünden Container im Enzkreis an

Am Dienstagabend haben zwei 12-Jährige und ein 14-Jähriger in Niefern-Öschelbronn im Enzkreis einen Container mit Bauschutt in Brand gesetzt. Die Feuer musste die Flammen löschen, die Brandstifter wurde von der Polizei gefasst.