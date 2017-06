23.06.2017 16:32 Heimsheim Brand in Heimsheim durch technischen Defekt: Rund 50.000 Euro Schaden

Bei einem Brand am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr in einer Einliegerwohnung in Heimsheim im Enzkreis ist ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden. Das Feuer ist aus noch unbekannter Ursache an einem Herd ausgebrochen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das teilt die Polizei am Freitag mit.