vor 1 Stunde Pforzheim-Eutingen Brand in Eutingen: 100.000 Sachschaden und zwei Verletzte

Ein Wohnungsbrand in Pforzheim-Eutingen verursachte am Sonntagmorgen einen Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, mussten zwei leicht verletzte Personen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.