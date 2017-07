vor 7 Stunden Pforzheim Brand eines Carports verursacht 20.000 Euro Schaden

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro entstand in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Brand im Innenhof eines Anwesens in der Pforzheimer Brühlstraße, so die Polizei in einer Pressemitteilung.