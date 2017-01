Brand durch Flexarbeiten: Pforzheimer Feuerwehr bekämpft Feuer in Lackiererei

Im Pforzheimer Stadtteil Arlinger ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Meldung eines "Kaminbrands" wurde zwischenzeitlich auf ein Feuer in einer ehemaligen Lackiererei hochgestuft.

Seit 14.48 Uhr ist die Feuerwehr im Pforzheimer Sandweg im Einsatz. Dort war ein Kaminbrand gemeldet worden. Wie die Polizei berichtet, brenne es allerdings in einem ehemaligen Lackier-Betrieb. Das Feuer sei offenbar durch Flexarbeiten ausgelöst worden. Personen seien ersten Informationen der Polizei nach allerdings nicht in Gefahr.

Aktualisierung, Dienstag, 8.45 Uhr:

Am Montagnachmittag kam es gegen 14.45 Uhr in Brötzingen zu einem Brand in einer ehemaligen Lackieranlage, bei dem ein Schaden zwischen 20.000 und 30.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Zum Brand kam es, als zwei Arbeiter, die derzeit mit der Demontage der Lackiereinheit sowie der Abluftschächte beauftragt sind, Flexarbeiten durchführten. Dadurch entstandener Funkenflug setzte nach den bislang durchgeführten Ermittlungen Lackreste an der Lackiereinheit sowie in den Abluftrohren in Brand.

Durch die enorme Hitzeentwicklung kam es zu einem Schmorbrand im Bereich des Holzdaches mit starker Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Pforzheim war mit 21 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Ein Rettungswagen war am Brandort vorsorglich bereitgestellt.