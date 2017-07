vor 1 Stunde Pforzheim Brand bei Pforzheim: 86-Jähriger zündet Telefonmasten an

Ein 86 Jahre alter Mann hat beim Unkraut vernichten einen Telefonmasten angezündet und in Folge dessen eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Zuvor wollte er mit einem Gasbrenner ein paar Gräser unter einer Thujapflanze abbrennen, wie die Polizei am Montag in Karlsruhe mitteilte.