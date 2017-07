vor 18 Minuten Tiefenbronn Beim Abbiegen übersehen: Auto fährt Rennradfahrer an

Ein 58-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Samstagvormittag um 10.35 Uhr in Tiefenbronn verletzt worden. Der Mann war mit seinem Rennrad auf der K4565 von Wimsheim in Richtung Tiefenbronn unterwegs, als er am Ortseingang von einem 35-jährigen Autofahrer übersehen wurde.