vor 50 Minuten Neuhausen Beide Fahrzeuge beschädigt: Pkw-Fahrer flüchtet nach Kollision

Eine 48 Jahre alte Autofahrerin fuhr am Freitagabend kurz nach 19 Uhr auf der Calwer Straße (L 573) von Neuhausen nach Unterhaugstett. Auf der Fahrt kam ihr ein unbekannter Pkw entgegen, welcher beinahe frontal mit ihr kollidierte, so die Polizei in eienr Pressemitteilung.