vor 2 Stunden Pforzheim Autofahrer ohne Führerschein: Fünf Leichtverletzte bei Unfall in Pforzheim

Fünf Verletzte und ein Schaden von etwa 4.000 Euro waren am frühen Sonntagmorgen die Folgen eines Unfalles in der Kelterstraße in Pforzheim. Ein 22 Jahre alter Autofahrer war nach einem Fahrfehler von der Straße abgekommen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag mit.