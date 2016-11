vor 2 Stunden Pforzheim Autofahrer gesucht: Frau wird in Pforzheim von Kleinwagen erfasst

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es am Freitagmittag an der Ecke Karlsruher und Stuttgarter Straße in Pforzheim zu einem Unfall. Die Polizei sucht nun einen älteren Autofahrer, der mit seinem Wagen eine junge Frau angefahren haben soll.