Anzeige

Ein 90-jähriger Opel-Fahrer verursachte am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 13.40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Westlichen Karl-Friedrich-Straße, von der Goethestraße kommend und der Berliner Straße nach rechts folgend.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen in die gleiche Richtung. Beim Einfahren in die Berliner Straße sei der Opel-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen zu weit nach links geraten und hierbei an dem VW gestreift.

Obwohl der Geschädigte noch hupte, fuhr der 90-Jährige weiter in Richtung Luisenstraße. Der 34-Jährige sah, wie der Opel-Fahrer im weiteren Verlauf an der Kreuzung Luisenstraße auf den Rechtsabbiegerstreifen gewechselt sei und trotz roter Ampel geradeaus der Berliner Straße weiter folgte. Glücklicherweise seien hierbei keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet worden.

Versuche den Unfallverursacher zum Anhalten zu bewegen misslangen. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen oder Geschädigte sich unter der Telefonnummer 07231 186-4100 beim Verkehrskommissariat Pforzheim zu melden.