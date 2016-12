Am Donnerstag kam es auf der A8 zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Die beiden Insassen mussten verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend auf A8 in Höhe Remchingen, wurden zwei Personen so verletzt, dass sie stationär in Krankenhäuser aufgenommen werden mussten. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Die 20-jährige Unfallverursacherin befuhr gegen 19.20 Uhr den linken Fahrstreifen der Autobahn 8 in Richtung Karlsbad. Da ein auf der mittleren Fahrspur fahrender Autofahrer laut Angaben der 20-jährigen zu weit links fuhr, lenkte sie ihren BMW ebenfalls nach links.

Da dort aber die Betonleitwände kamen, lenkte sie wiederum nach rechts, woraufhin sie über alle drei Fahrspuren in den Grünstreifen schleuderte. Dort beschädigte sie ein Verkehrszeichen und ihr Fahrzeug kam dort schließlich auf dem Dach zur Endlage. Andere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet.

Die Fahrerin sowie ihre ebenfalls 20-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall schwer. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf etwa 10.500 Euro.