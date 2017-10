vor 1 Stunde Pforzheim Auf dem Weg zum Einsatz: Streifenwagen kracht in Pforzheim gegen Zaun

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Streifenwagen am Montagabend in Pforzheim von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Ampelmasten und einen Metallzaun geprallt. Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer beim Abbiegen in den Eutinger Talweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.