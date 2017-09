Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4531 zwischen Kieselbronn und Eisingen im Enzkreis sind am Mittwochnachmittag zehn Personen leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei am Mittwochabend mit.

Nach Aussage der Polizei ist die Strecke derzeit voll gesperrt. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen bislang noch nicht vor.

Aktualisierung 17.55 Uhr:

Wie die ersten Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes Pforzheim ergeben haben, war der Fahrer eines Opel Zafiras gegen 14.35 Uhr von Göbrichen in Richtung Ispringen unterwegs. "Kurz nach dem dortigen Kreisverkehr bog der Fahrzeuglenker auf freier Strecke in einen Feldweg ab. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer fuhr wohl aus Unachtsamkeit nahezu ungebremst auf," so die Polizei am Mittwochabend in einem Pressebericht.

Alle Fahrzeuginsassen - zwei Erwachsene und fünf Kindern im Opel und drei Erwachsene im Mercedes - wurden demnach alle leicht verletzt. Sie kamen laut Polizei nach der Erstversorgung vorsorglich in Krankenhäuser. Die Strecke war etwa eine Stunde lang bis zur Bergung beider Fahrzeuge durch Abschleppdienste bei örtlicher Umleitung voll gesperrt. Der Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 25.000 Euro.