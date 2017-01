vor 1 Stunde Stuttgart Auch in Pforzheim: Feinstaub-Belastung an Neujahr extrem hoch

Das neue Jahr hat in Stuttgart mit besonders schlechter Luft begonnen. Mit 174 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft war der Wert am Neckartor am Neujahrstag mehr als dreimal so hoch wie erlaubt.