vor 47 Minuten Pforzheim Attacke in Pforzheim: Junger Mann durch Messerstich schwer verletzt

Ein junger Mann ist nach einem Kneipenbesuch in Pforzheim durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Der 25-Jährige wurde am frühen Sonntagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.