vor 54 Minuten Pforzheim An roter Ampel: Unbekannter schlägt auf Cabriofahrer ein

Am Samstag schlug ein Unbekannter an einer roten Ampel in Pforzheim auf einen Mann im Cabrio ein. Nachdem der Täter an einer weiteren roten Ampel erneut auf den Cabriofahrer einschlug, konnte er unerkannt davonfahren. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen.