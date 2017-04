vor 1 Stunde Pforzheim Alkohol und kein Führerschein: Zwei Verletzte bei Sturz mit Leichtkraftrad

Zwei verletzte Jugendliche und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag um 3.00 Uhr auf der Heinrich-Wieland-Allee in Pforzheim ereignet hat, so die Polizei in einer Pressemitteilung.