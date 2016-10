Anzeige

Ein betrunkener Autofahrer beschädigte am Dienstagabend bei seiner Fahrt durch Pforzheim zwei geparkte Pkw und ein Verkehrszeichen, so die Polizei in einer Pressemeldung. Der 66-jährige Mercedes-Fahrer fuhr gegen 19.50 Uhr auf der Westliche Karl-Friedrich-Straße in Richtung Innenstadt.

Hierbei streifte er auf Höhe der Hausnummer 225 ein geparktes Auto des gleichen Herstellers. Ohne anzuhalten setzte er seine Fahrt fort und fuhr über die Goethestraße nach links in die Zerrennerstraße. Beim Abbiegen streifte er ein Verkehrszeichen, welches aber nicht beschädigt wurde.

Die weitere Fahrt führte den 66-Jährige über den Kreuzungsbereich der Zerrennerstraße in die Zehnthofstraße. Dort stieß er in Höhe der Hausnummer sechs gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen das davor befindliche Verkehrszeichen geschoben. In der Folge stoppte der Autofahrer seine Fahrt am Fahrbahnrand, wo ihn die hinzugerufenen Polizeibeamten kontrollierten.

Die Ursache für die Chaosfahrt fanden die Beamten schnell heraus: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb der 66-jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf insgesamt etwa 21.000 Euro.