Acht Feuerwehrleute verletzt: Brand in Metall verarbeitenden Betrieb im Enzkreis

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Sonntagnachmittag in einem Metall verarbeitenden Betrieb im Sternenfelser Industriegebiet ein Brand aus, der nach vorsichtigen Schätzungen einen Schaden von bis zu 500.000 Euro verursacht haben könnte.

Wie die Polizei berichtet, wurde das Feuer gegen 15.30 Uhr gemeldet. Im weiteren Verlauf führte die Fortschreitung des Brandes in einem Betrieb zur Metallveredelung und Verchromung zu einem größeren Einsatzgeschehen, an dem bis zu 100 Angehörige der regionalen Freiwilligen Feuerwehren sowie des Rettungsdienstes und der Polizei beteiligt waren.

Im Zuge der Erstmaßnahmen wurde zur Sicherheit der örtliche Weihnachtsmarkt geschlossen und durch Lautsprecherdurchsagen geräumt. Dies geschah nach Angaben der Polizei "ohne dass es zu Panikreaktionen kam".

Wegen der über den Ortskern hinwegziehenden Rauchsäule wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Letztlich ergaben Messungen der Feuerwehr, dass in dem Brandrauch außerhalb des Gebäudes keine über den eigentlichen Schadstoffgehalt hinausgehenden Gefahrstoffe nachweisbar waren.

Bei dem Brandgeschehen wurden insgesamt 8 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr durch Rauch- und Brandgase verletzt. Bei einer vorübergehend im örtlichen Gemeindehaus eingerichteten Untersuchungsstelle meldeten sich 7 Bürger mit Reizungen und wurden ärztlich versorgt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch am Abend aufgenommen und werden am Montag fortgeführt. In die Entscheidungen vor Ort waren Vertreter der Ortspolizeibehörde sowie des Landratsamtes mit eingebunden.