vor 1 Stunde Pforzheim A8 bei Pforzheim: Auffahrunfälle verursachen lange Staus

Zwei Auffahrunfälle mit jeweils mehreren beteiligten Fahrzeugen haben am Montagvormittag in Fahrtrichtung Karlsruhe für lange Staus mit bis zu acht Kilometern Länge geführt. Das teilt die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung mit.