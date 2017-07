Für die A8 zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord sind in den kommenden Jahren aufgrund der hohen Verkehrsdichte Baumaßnahmen geplant. Das Regierungspräsidium Karlsruhe lädt deshalb zu einer Informationsveranstaltung ein.

Die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord ist aufgrund der beengten Fahrbahnen das letzte Nadelöhr zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Der bestehende Fahrbahnquerschnitt in diesem Bereich mit nur zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung ist dem Verkehr nicht mehr gewachsen. Daher ist ein vordringlicher Ausbau der A8 vorgesehen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe hervor.

Um die Öffentlichkeit über die konkreten Planungen und Zeiträume der Baumaßnahme zu informieren, lädt das Regierungspräsidium im Rahmen seiner Öffentlichkeitsbeteiligung zu einer Bürgerinformationsveranstaltung am Montag, 10. Juli, um 18 Uhr in den Ameliussaal in Niefern-Öschelbronn ein.