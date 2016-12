vor 3 Stunden Neulingen 75.000 Euro Totalschaden: Frau kommt betrunken von der Fahrbahn ab

Am Montag gegen 5.45 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Porsche Geländewagen die Kreisstraße von Neulingen-Göbrichen kommend in Richtung Ispringen. Kurz vor dem ersten Kreisverkehr geriet die Frau, infolge alkoholischer Beeinflussung, nach links von der Fahrbahn ab, so die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.