Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archiv

"Es ist erfreulich, dass die Deutsche Bank jetzt grundsätzlich zu einem Vergleich bereit ist. Das war vor noch nicht allzu langer Zeit völlig undenkbar", teilte Oberbürgermeister Gert Hager (SPD) mit. Der Gemeinderat soll Mitte September in nicht-öffentlicher Sitzung entscheiden, ob auch die Stadt den Vergleich annimmt. Falls nicht, will das Gericht am 12. Oktober ein Urteil verkünden.

Die Stadt wirft dem Geldinstitut vor, sie zu hochspekulativen Zinsgeschäften überredet zu haben, ohne über die Risiken aufzuklären. Im Streit mit der Bank JP Morgan um Zinswetten gab es bereits einen Vergleich. Die Stadt hatte 57 Millionen Euro verloren. Zwei Drittel dieser Verluste bekam Pforzheim zurück.