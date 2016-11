vor 1 Stunde Ötisheim (Enzkreis) 60.000 Euro Schaden: Schweißarbeiten setzen Geländewagen in Brand

Die Schweißarbeiten eines 53-jährigen Mannes führten am Samstag um 13.34 Uhr zu einem Brand in der Schlattstraße in Ötisheim, darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.