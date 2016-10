500 Mitarbeiter mussten raus: Amazon-Lager in Pforzheim geräumt

Das Amazon-Lager in Pforzheim wurde am Donnerstag, mit Unterstützung der Polizei, geräumt.

Am Donnerstagmittag wurde das Amazon-Lager in Pforzheim geräumt. Das bestätigten die Karlsruher Polizei und die Geschäftsführung des Lagers auf Anfrage von ka-news. Während die Leitung des Lagers von einer "routinemäßigen Räumungsübung" spricht, gibt die Polizei an, dass zuvor eine Drohung bei Amazon eingegangen war. Auch in Absprache mit der Kriminalpolizei wurde die Drohung allerdings als nicht glaubwürdig eingestuft.

"Die Geschäftsführung hat dann allerdings die Gelegenheit genutzt, dass die Polizei vor Ort war und hat ihre routinemäßige Räumungsübung durchgeführt", bestätigt ein Sprecher der Karlsruher Polizei. Im Gespräch mit ka-news gibt der Geschäftsführer des Amazon Pforzheim, Alexander Bruggner, an, dass daher alle Mitarbeiter ihre Arbeitsstelle verlassen mussten.

Eine Übung wie diese würde jedes Quartal stattfinden. Gerade in der Vorweihnachtszeit habe viele neue Saisonkräfte eingestellt, weshalb eine Räumungsübung angebracht gewesen sei, so Bruggner weiter. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität", heißt es vonseiten Amazons.