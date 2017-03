Am Sonntag hat ein Mann einen Betonmischer geklaut und damit einen Schaden in Höhe von 60.000 Euro angerichtet. Der Tatverdächtige, der bislang auf der Flucht war, wurde nun der der Polizei festgenommen.

Ein 19-Jähriger soll am Sonntag um 21.20 Uhr von einer Baustelle zwischen Pforzheim und Ispringen ein Betontransportmischfahrzeug entwendet . Dieses wurde gerade vom eigentlichen Fahrer beladen. Es folgte eine Fahrt durch Pforzheim, bei der mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Am Ende floh der Verdächtige und war bislang auf der Flucht. Doch nun konnte die Polizei den jungen Mann ermitteln.

Der 19-Jährige wurde am Dienstagnachmittag auf dem Faschingsumzug in Kämpfelbach von Polizeibeamten erkannt und widerstandslos festgenommen. Das berichtet die Staatsanwaltschaft und Polizei in Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemeldung. Der junge Mann bestreitet, die Fahrt mit dem Betonmischer unternommen zu haben. Da gegen den 19-jährigen wegen einer anderen Straftat ein Haftbefehl bestand, wurde er am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt anordnete.