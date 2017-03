Zwei Verletzte, ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro sowie ein Stau von bis zu 17 Kilometern Länge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der A8 bei Pforzheim ereignete.

Nach den bisherigen Feststellungen der Verkehrspolizei befuhren gegen 14.30 Uhr die drei beteiligen Lastwagen hintereinander die A8 in Richtung Karlsruhe. Kurz nach der Autobahnausfahrt Pforzheim-Ost musste der vorausfahrende 32-jährige Lkw-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 49-jährige Fahrzeugführer konnte ebenfalls abbremsen, der 51-jährige Lenker des dritten Lastzugs bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. In der Folge wurde dieser zusätzlich leicht auf den ersten Lkw geschoben.

"Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des 51-Jährigen so stark beschädigt, dass er dieses nicht mehr verlassen konnte. Er musste durch Feuerwehr und Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug gerettet werden und kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus", so die Polizei. Der 49-jährige Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Während der Schaden am ersten Lkw gering ausfiel, wurden der zweite und dritte Lastzug stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Zur Bergung sowie zur anschließenden Reinigung der Fahrbahn musste die Strecke zeitweise voll gesperrt werden. Zurzeit (Montag, 18.15 Uhr) dauern die Reinigungsarbeiten noch an, so dass die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe weiterhin bis in die Abendstunden hinein teilweise gesperrt bleibt.