Die Polizei hat am Dienstag einen Mann festgenommen, der wegen 163-fachen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen gesucht wurde. Die Beamten nahmen ihn an seiner Wohnadresse fest.

Ein mit Haftbefehl des Amtsgerichts Tübingen gesuchter 61-Jähriger konnte am Dienstagmittag in Altensteig festgenommen werden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. "Dem 61-Jährigen werden 163 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen im Zeitraum von 1999 bis 2014 zur Last gelegt", so die Polizei weiter.

Seit Mai 2014 habe sich der Beschuldigte wegen gleichartiger Tatvorwürfe in Rumänien in Haft befunden. Nachdem der Polizei Hinweise vorlagen, dass sich der 61-Jährige wieder in Deutschland aufhält, wurden durch das Fahndungsdezernat die ersten Ermittlungen aufgenommen. Die Spur führte die Pforzheimer Fahnder schließlich nach Altensteig.

Mit Unterstützung von Beamten des Einsatzzuges Karlsruhe wurde der vermutete Aufenthaltsort des Beschuldigten observiert. Gegen 13 Uhr am Dienstag konnte er dann bei der Ankunft an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.