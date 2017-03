vor 36 Minuten Pforzheim 150.000 Euro Schaden in Pforzheim: Sauna in Brand geraten

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstagabend eine Sauna in Pforzheim in Brand geraten. Die Hausbewohner wurden durch die installierten Rauchwarnmelder auf das Feuer aufmerksam gemacht und konnten sich unverletzt retten.