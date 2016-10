Zweite Rheinbrücke bei Karlsruhe: B36-Anbindung ist weiter unklar

Der Karlsruher Gemeinderat wird am 25. Oktober eine Untersuchung zur Machbarkeit der "Brücke zwischen den Brücken" diskutieren

Der Karlsruher Gemeinderat wird am 25. Oktober eine Untersuchung zur Machbarkeit der "Brücke zwischen den Brücken" diskutieren Bild:mda



Das Thema zweite Rheinbrücke wird nach längerer Pause am Dienstag, 25. Oktober, erneut die Stadträte des Karlsruher Gemeinderats beschäftigen. Gleich zwei Themen stehen im Zusammenhang mit der Brücke auf der Tagesordnung: der Anschluss an die B36 und die "Brücke zwischen den Brücken".

"Stadt muss sich für B36-Anschluss stark machen"

Ersteres ist vor allem der Karlsruher CDU ein großes Anliegen. In einem Antrag fordert sie, Oberbürgermeister Frank Mentrup solle sich nach der Entscheidung des Ministeriums für die zügige Einleitung und Durchführung des Planfeststellungsverfahrens zum Anschluss der zweiten Rheinbrücke an die B36 einsetzen. Zudem soll die Stadtverwaltung eine mögliche Linienführung für den B36-Anschluss sowie deren Vor- und Nachteile aufzeigen, fordert die Karlsruher CDU.

Der Gemeinderat hatte sich jedoch bereits 2011 mehrheitlich gegen den Bau einer zweiten Rheinbrücke und gegen eine Anbindung an die B36 ausgesprochen. Obwohl der Antrag der CDU-Fraktion damit nicht den bisherigen Entscheidungen des Gemeinderates entspricht, sieht die Verwaltung in ihrer Stellungnahme trotz ihrer kritischen Haltung zur Rheinbrückenplanung durchaus auch die verkehrlichen Vorteile für die Stadt.

Eine frühzeitige Einflussnahme auf die Trassenführung könnte zudem beim Bau der Brücke vorteilhaft sein, so die Stadt. Außerdem habe die Trennung des Projektes "Querspange" vom eigentlichen Brückenbau erreicht, dass das Planfeststellungsverfahren für den Bau einer zweiten Rheinbrücke mittlerweile schneller voranschreitet. So könnte sich ohnehin bald die Notwendigkeit ergeben, dass sich der Gemeinderat wieder mit diesem Thema befassen müsste. Daher schlägt die Verwaltung vor, den CDU-Antrag im Planungsausschus zu beraten.

Untersuchungen halten Verfahren auf

Bereits im August einigten sich die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz darauf, bei der Planung der zweiten Rheinbrücke die umstrittene Querspange an der B36 herauszulösen. Auch das Bundesverkehrsministerium gab grünes Licht für die Entflechtung der Verfahren zu einer zweiten Rheinbrücke und deren Anbindung an die B36. Das Genehmigungsverfahren in Rheinland-Pfalz kann voraussichtlich Anfang 2017 abgeschlossen werden.

Und auf baden-württembergerischer Seite? Hier waren zuletzt Verzögerungen eingetreten. Der Grund war eine im Verfahren notwendig gewordene Untersuchung der "Verbesserung der Leistungsfähigkeit auf der Bestandsachse". Auch eine Untersuchung zur verkehrlichen Auswirkung einer Querspange hatte das Verfahren verzögert. Diese Untersuchung wurde zwischenzeitlich mit negativem Ergebnis abgeschlossen.

"Brücke zwischen Brücken" trifft auf Ablehnung

Dem Karlsruher Gemeinderat liegt nun auch eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich einer "Brücke zwischen den Brücken" offiziell vor, die die Planfeststellungsbehörde in Baden-Württemberg gefordert hatte. Hierbei war angedacht, ein Bauwerk parallel zur bestehenden Brücke bei Wörth zu errichten.

Das Ergebnis der Untersuchungen der rheinland-pfälzischen Straßenbauverwaltung zeigt, dass die Gründung der neuen Brücke zwischen den vorhandenen Brücken mit erheblichen bautechnischen Schwierigkeiten verbunden ist und zu Beeinträchtigungen der bestehenden Brücken führen kann.

Eine weitere Erkenntnis der Machbarkeitsstudie: Zusätzlich werden die anstehenden Sanierungen der Vorlandbrücke und des Wörther Troges erheblich erschwert, da die Sanierungen unter Verkehr erfolgen müssten. Dies wäre auch mit erheblichen Kapazitätseinschränkungen für den Kfz-Verkehr verbunden. Auch das Regierungspräsidium in Karlsruhe hat den Ergebnissen der rheinland-pfälzischen Untersuchung mittlerweile zugestimmt und lehnt deshalb ebenfalls eine "Brücke zwischen den Brücken" ab.

Damit liegen der baden-württembergischen Planfeststellungsbehörde aber nun alle erforderlichen Unterlagen vor, um für die beantragte Trasse auf baden-württembergischer Seite ebenfalls einen Beschluss erlassen zu können. Und spätestens dann wird auch in Karlsruhe das Thema zweite Rheinbrücke wieder ganz oben auf der Tagesordnung stehen.



