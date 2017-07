Vor mehr als fünf Jahren haben die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein Verfahren für den Bau einer zweiten Rheinbrücke angestoßen. Seither wird viel über die Notwendigkeit einer neuen Brücke gestritten. Im Oktober könnte das Verfahren nun zum Abschluss kommen.

Wie Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup bei einem Medientreffen am Donnerstag verriet, soll noch im Oktober der Planfeststellungsbeschluss für die zweite Rheinbrücke im Oktober vorliegen. Das Verfahren läuft bereits seit mehr als fünf Jahren. Mit dem Beschluss wäre es dann endgültig abgeschlossen.

Und anderem wird sich der Gemeinderat dann Einschätzung des Oberbürgermeisters mit der Frage beschäftigen müssen, ob die Fächerstadt juristisch gegen die Pläne vorgehen wird. Aktuell steht nach Aussage Mentrups noch die Frage im Raum, ob der "verkehrliche Nutzen dem zu erwartenden Landschaftsverbrauch Rechnung tragen wird". Pfälzische Naturschutzverbände hätten bereits eine Klage gegen Beschluss angekündigt.

Die Stadt Karlsruhe hatte sich bereits in der Vergangenheit kritisch zu den Plänen für eine zweite Rheinbrücke geäußert. 2011 hatte sich die Fächerstadt in einer Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren gegen die Planung der Brücke ausgesprochen. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags wiederum hatte sich im Juni hinter den Bau der Brücke und der Anbindung an die B36 gestellt.