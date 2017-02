Die Karlsruher CDU kündigt in einer Pressemitteilung an, sich auch künftig für die zweite Rheinbrücke einsetzen zu wollen. Das ist das Ergebnis eines Austauschs der Stadträte mit dem Kreisverband und Vertretern der Bürgerinitiativen.

Die Notwendigkeit einer zweiten Rheinbrücke als Verbindung und Entlastung zwischen Karlsruhe und seinem Umland ist unbestritten. Das betonten die Christdemokraten nach eigener Aussage auch bei einem Gedankenaustausch mit Bürgern von beiden Seiten des Rheins.

Über den Austausch der Teilnehmer zeigte sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Tilman Pfannkuch sehr erfreut. Das Gespräch sei notwendig gewesen. "Wir müssen hier ständig am Ball bleiben, um den Bürgern in Karlsruhe zu vermitteln, welcher Mehrwert an Lebensqualität für jeden Einzelnen mit dem Bau der zweiten Rheinbrücke verbunden ist. Wir haben inhaltlich gut gearbeitet und werden gemeinsam in den nächsten Monaten auf beiden Seiten des Rheins unsere klare Botschaft verbreiten", so Pfannkuch.

Inhaltlich habe man sich darauf geeinigt, in den kommenden Monaten die Vorteile der zweiten Rheinbrücke auf beiden Rheinseiten vorstellen und in der Bevölkerung dafür werben zu wollen. Die zweite Rheinbrücke sei nicht allein für die Wirtschaft oder irgendwelche Interessensgruppen wichtig, sondern diene allen Bürgern in und um Karlsruhe, heißt es weiter.

Man müsse sich bei aller Kritik auch vor Augen halten, dass Arbeitsplätze gefährdet seien, wenn die einzige bestehende Rheinquerung ausfalle und dass im Falle des Baus der zweiten Rheinbrücke Bürger durch den Lückenschluss zwischen B36 und B10 verkehrlich entlastet würden, erläuterte Peter Hauck, der Vorsitzende "PRO2 – Initiative zweite Rheinbrücke Karlsruhe-Wörth e. V.".