vor 6 Stunden Melanie Hofheinz Karlsruhe Live aus dem Gemeinderat: Wie steht es um eine zweite Rheinbrücke?

Wird es eine zweite Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth geben? Die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben zwar das notwendige Planfeststellungsverfahren eingeleitet - doch in der Fächerstadt gibt es in Sachen Brücke und der Anbindung an die B36 noch Diskussionsbedarf.