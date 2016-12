Seit genau 50 Jahren rollt der Verkehr über die Rheinbrücke, die das baden-württembergische Maxau mit dem rheinland-pfälzischen Wörth verbindet. Eine große Feier gibt es allerdings zu diesem Jubiläum nicht. Das Aktionsbündnis kommt aber zu einen kleinem "Happening" zusammen.

Am 16. Dezember 1966 war es soweit: Die Rheinbrücke, so wie die Autofahrer sie heute kennen, wurde für den Verkehr geöffnet. Mittlerweile ist sie ein fester Bestandteil im Arbeitsweg vieler Pendler. Bis zu 78.000 Fahrzeuge sollen im Schnitt die Querung über den Rhein jeden Tag nutzen.

Aufgrund ihren Alters, hat die "alte Lady" daher bald eine Sanierung nötig. In diesem Zusammenhang und aufgrund der häufigen Überlastung der Strecke wird schon länger über eine zweite Rheinbrücke diskutiert, die die derzeitige entlasten soll. Entschieden ist allerdings trotz langjährigen Diskussionen derzeit noch nichts.

Am Geburtstag selbst ist keine offizielle Feier geplant. "Kein offizieller Festakt, keine Feier, keine öffentliche Würdigung?", fragt das Aktionsbündnis Zweite Rheinbrücke in einer Pressemeldung. Um den Tag dennoch gebührend zu ehren, veranstalten sie am Nachmittag ein "Happening" am Parkplatz des Jachthafens Maxau.

Welturaufführung: Zweiter Rheinbrücken-Song

"Nach der Einleitung mit dem bekannten 'Rheibrück-Song' des Pfälzer Künstlers Joe Schorlé, der darin die tägliche Situation vor, auf und hinter der Brücke beschreibt, und einer kurzen Begrüßung und Erläuterung seitens des Vereinsvorstandes wird es sicher das eine oder andere politische Grußwort geben", beschreibt das Aktionsbündnis in einer Pressemeldung. "Als Höhepunkt wird dann Joe Schorlé seinen 2. Rheinbrücken-Song erstmals präsentieren - die Rheinbrücke Maxau erhält also ein Ständchen mit einer echten 'Welturaufführung'."

Ein weiteres Geburtstagskind, der Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther, der am Freitag ebenfalls seinen Geburtstag feiert, nimmt den Ehrentag der Rheinbrücke zum Anlass, die Bedeutung einer zweiten Rheinquerung zu betonen: "Die Rheinbrücke hat sich bewährt, doch angesichts der Verkehrssituation steht seit vielen Jahren fest, dass wir eine zweite Brücke dringend benötigen".

"Der heutige 50. Geburtstag der Rheinbrücke bietet noch einmal Gelegenheit, an die linke Mehrheit des Karlsruher Gemeinderates zu appellieren, ihre Blockadehaltung aufzugeben und zum Wohle der Bevölkerung endlich konstruktiv daran mitzuarbeiten, dass eine zweite Rheinbrücke gebaut wird", so Wellenreuther weiter.

Feiern Sie mit der Rheinbrücke und Joe Schorles "Rheibrück-Song"! Der Song auf Soundcloud: